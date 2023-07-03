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03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:59:00

Filistinli direnişçiler, işgalci İsrail'e ait zırhlı bir aracı patlattı

Kaynak: AA

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Filistin direniş gruplarının silahlı kanatlarının oluşturduğu Cenin Tugayı, İsrail güçlerine ait bir askeri aracın el yapımı patlayıcıyla hedef alındığını bildirdi.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskına ilişkin açıklaması Cenin Tugayı'nın Telegram hesabından paylaşıldı.

İsrail güçlerine ait zırhlı bir aracın el yapımı bombayla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, aracın alev aldığı ve patladığı aktarıldı.

Araçtaki İsrail güçleri arasında ölü ve yaralılar bulunduğu belirtilen açıklamada, Filistinli direnişçiler ile İsrail güçleri arasında Cenin'in çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Cenin Tugayı'nı oluşturan gruplardan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da, Cenin Mülteci Kampı'ndaki El-Ensar Camisi yakınında "İsrail güçlerinin pusuya düşürüldüğü" ve "kayıplar verdirildiği" kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

Etiketler : Cenin Tugayı Filistin direniş grupları el yapımı patlayıcı Filistin
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