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14 Mayıs 2024 Salı 07:29:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 07:29:00

AB'den Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı bombalamayı durdurması halinde ertesi gün barış görüşmelerinin yapılabileceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı bombalamayı durdurması halinde ertesi gün barış görüşmelerinin yapılabileceğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları için Roma'ya gelen von der Leyen, burada Avrupa Halk Partisi (EPP) grubu içinde yer alan Forza Italia'nın (FI) lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile beraber gençlerle buluştu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Von der Leyen, burada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Putin bombalamayı durdurursa ertesi gün barış görüşmeleri yapılabilir. Ama barış süreci, Ukraynalılar tarafından yönetilmeli. Bunu yapmak onların hakkı." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir barış düzeni inşa ettiklerini, Rusya'nın buna meydan okuduğunu ifade etti.

Bu arada, von der Leyen, gençlerle buluşmak için toplantı mekanına geldiği sırada, 10 kişilik bir grup tarafından, "Utanın" ve "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde bir protestoyla karşılandı.

Ursula von der Leyen, ayrıca özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın, kıtalarındaki güvenlik algısını değiştirdiğini belirterek, ortak savunma konusunun ivme kazandığını ve bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinin savunma harcamalarını artırma ihtiyacını dikkate alması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan, İtalyan basını da von der Leyen'in Roma'daki temasları boyunca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmemesinin dikkati çekici olduğunu yazdı.

Etiketler : ab rusya ukrayna ateşkes
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