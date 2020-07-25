  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terim: Kazanacağımız maç berabere bitti
1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı
Fas'ta bayram namazı evde kılınacak
'Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı'
Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı
Gazze Şeridi'nden Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü
Tunus Meclisi, Gannuşi için güven oylaması yapacak
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Bakan Albayrak: Halkbank'a hukuki dayanağı olmayan bir dava açıldı
Bakan Kurum: 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak
5,5 milyon kişi KOVID-19 tedavisi görüyor
Hakkari'de teröristlerin kullandığı sığınakta 2 EYP ele geçirildi
Rusya ile başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak
Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı
Hristiyanların ayinini kaçırmayan İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması 'pes' dedirtti
Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı
Gümüşhane'de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı
Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:50:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:50:00

Fas'ta bayram namazı evde kılınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Fas'ta koronavirüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı namazı evlerde kılınacak.

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, bayram namazının camilerde ve ibadethanelerde toplu halde kılınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, bayram namazının evlerde, hutbesiz kılınabileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca yeni bir duyuruya kadar cuma namazı vakitlerinde camilerin kapalı kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, salgın önlemleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan camilerin, 15 Temmuz'da cuma namazı dışındaki tüm vakitler için yeniden açılmasına karar vermişti.

SALGIN NEDENİYLE 7 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 570 kişide virüs tespit edildiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 299, vaka sayısının da 18 bin 834 olduğunu aktaran bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 16 bin 100'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

FAS'TA GEÇEN AY ESNEKLEŞTİRİLEN TEDBİRLER

Fas hükümeti geçen ay Kovid-19 kapsamında alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesi yönünde karar almıştı.

Bu çerçevede, spor salonları, eğlence ve dinlenme merkezleri ile turistik tesislerin belirli şartlara riayet etmek şartıyla yeniden açılması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla büyük ticaret merkezleri ve sahillerin açılacağı, sinema ve televizyon sektöründeki faaliyetler ile iç hat uçuşları ve şehirler arası ulaşımın yeniden başlayacağı belirtilmişti.

Ülkede kademeli olarak normal hayata dönülmesi ve ekonominin canlandırılması için alınan bu kararların Marakeş, Tanca, El-Araiş ve El-Kunaytıra kentlerini kapsamadığı ifade edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER