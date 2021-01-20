F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu açıkladı

F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu, teke tek savaşı hangisinin kazanacağını açıkladı
Teke tek bir çatışmada Su-57 mi, yoksa F-35 mi galip gelir? Bugüne kadar 50'den fazla tipte uçağı test etmiş olan emekli Tümgeneral Tolboyev, “Manevra kabiliyeti daha yüksek olan Su-57, karşısına çıkacak bir F-35'i teke tek muharebede kolayca imha edebilir.” dedi.
Emekli test pilotu Magomed Tolboyev, beşinci nesil savaş uçakları Su-57 ile F-35’in teke tek savaşında hangisinin galip geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aksam.com.tr’nin TASS’tan aktardığı habere göre, manevra kabiliyeti yüksek olan Su-57’nin, elektronik kabiliyeti yüksek olan F-35’e galip geleceğini söyledi.
“Su-57, karşısına çıkacak bir F-35’i teke tek muharebede kolayca imha edebilir. F-35’in manevra kabiliyeti yetersiz kalır, fakat F-35’lerin elektronik güçleri çok yüksek görünüyor. Tüm bunlara rağmen, elektronik kabiliyetleri bertaraf etmek, manevra kabiliyetini bertaraf etmekten daha kolaydır.”
“TEKE TEK MÜCADELE KALMADI”
Günümüzde savaş uçaklarının teke tek mücadelesinin artık yaşanmadığını, savaş mekaniklerinin “destek birimleri” üzerine kurulu bir hâle geldiğini hatırlatan Tolboyev, “Savaşlar, artık elektronik harp taktikleri üzerinden yürütülüyor. Taktiklerin öne çıktığı mücadeleler yaşanıyor.” diye konuştu.
50’DEN FAZLA TİPTE UÇAĞI TEST ETTİ
70 yaşındaki emekli Tümgeneral Magomed Tolboyev, görev süresi boyunca MiG-29, MiG-31, Su-24 ve Su-27’nin de aralarında bulunduğu 50’den fazla tipte uçağın test sürüşünü gerçekleştirdi.
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