Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı
Kaynak: İHA
Azerbaycan'ın Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan'da parlamento binası önünde toplanan protestocular, Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.
Azerbaycan'ın Karabağ'da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan'daki muhalif gruplar sokaklara döküldü. Başkent Erivan'daki parlamento binası önünde toplanan protestocular, Paşinyan'ı Karabağ'daki ayrılıkçılara destek olmadığı için eleştirerek, istifa etmeye çağırdı. Ermenistan polisi parlamento çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericilerin bina önündeki polis barikatını aşmaya çalışması nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.
Ermenistan'daki muhalif siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları açıklamalarla eylemlere katılma çağrısı yaparak, Paşinyan'ın istifasına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.
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