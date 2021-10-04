Paşinyan'dan kritik Aliyev açıklaması

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04 Ekim 2021 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 11:32:00

Ermenistan Başbakan Paşinyan: Aliyev ile görüşmeye hazırım

Kaynak: Sputnik

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı benimle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sputnik'in Ermenistan devlet ajansı Armenpress'ten aktardığı habere göre Başbakan Nikol Paşinyan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Ermeni topluluğun temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

Habere göre Paşinyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı benimle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ben daha temmuz ayında üst düzey ve en üst düzey, yani dışişleri bakanları ve başbakan-cumhurbaşkanı düzeyinde görüşmeye hazır olduğumuzu söylemiştim" dedi ve şöyle devam etti:

"Geçenlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada, Dağlık Karabağ sorununun çözüm beklediğini söylemiştim ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının (Karabağ sorununa ilişkin) açıklamalarını memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Orada eş başkanlar birkaç kez Karabağ sorununun çözülmesi ve bu amaçla barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini defalarca dile getirdiler."

Haberde, Paşinyan'ın bu bağlamda 'hem önce hem de şimdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeye hazır olduğunu beyan ettiğini' belirttiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev daha önce İspanyol EFE ajansına verdiği demeçte Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini ve Ermenistan tarafının buna hazır olması durumunda Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : AGİT Minsk Grubu Dağlık Karabağ azerbaycan ermenistan
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