Efsane yeniden sahnede

AMELİYAT SONRASI İLK KONSER

Hayranlarını korkutan sanatçı, operasyonunun ardından sağlığına kavuştu ve turneye çıktı. İlk konserini ABD’nin Chicago kentinde veren Jagger, sahnelere dönüşünü Instagram’dan duyurarark, “Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İyiyim ve yeniden karşınızdayım” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının gönderisi binlerce beğeni aldı.