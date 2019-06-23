23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Efsane yeniden sahnede
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones’un efsanevi solisti Mick Jagger, geçtiğimiz aylarda kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti.
AMELİYAT SONRASI İLK KONSER
Hayranlarını korkutan sanatçı, operasyonunun ardından sağlığına kavuştu ve turneye çıktı. İlk konserini ABD’nin Chicago kentinde veren Jagger, sahnelere dönüşünü Instagram’dan duyurarark, “Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İyiyim ve yeniden karşınızdayım” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının gönderisi binlerce beğeni aldı.
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