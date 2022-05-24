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24 Mayıs 2022 Salı 23:14:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 23:14:00

DSÖ uyardı: Maymun çiçeği virüsü 21 ülkede görüldü

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiceği virüsü şu ana kadar 21 ülkede doğrulandığını ve toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri, şu ana kadar yapılan araştırmaların, hastalığın gün geçtikçe arttığı açıklandı.

Maymun çiçeği virüsü görülen ülkelere Çekya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri de eklendi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı 21'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulundığı belirtildi.

DSÖ, salgının olağandışı olmasına rağmen "kapsayıcı" olmaya devam ettiğini ve üye devletleri salgınla nasıl başa çıkılacağı konusunda daha fazla tavsiye ile desteklemek için daha fazla toplantı yapılacağını aktardı.

Salgın, geçen hafta Avrupa ve Kuzey Amerika'da hızla ilerledi ve vaka sayısının artması bekleniyor. DSÖ, İngiltere'deki 2 doğrulanmış ve bir şüpheli maymun çiçeği vakasının sadece 10 gün önce kuruma bildirildiğini ve bunların virüsün son 40 yılda genellikle düşük seviyelerde dolaştığı Afrika dışında ilk vakaların olduğunu açıkladı.

DSÖ'nün çiçek hastalığı araştırmasını yürüten Dr. Rosamund Lewis, "Son beş yılda Avrupa'da sadece gezginlerde birkaç vaka gördük, ancak Afrika'nın endemik bölgelerine seyahat etmemiş insanlarda aynı anda birçok ülkede vakaları ilk kez görüyoruz" diye konuştu.

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri kıtada şimdiye kadarki en büyük maymun çiçeği salgını haline gelen onlarca vakayı doğruladı. ABD ve Kanada'da şu ana kadar en az beş onaylanmış veya varsayılan vaka tespit edildi. Belçika, maymun çiçeği hastaları için 21 günlük zorunlu bir karantina başlattı.

DSÖ, virüse bakmak, en fazla risk altında olanları belirlemek ve bulaşmasını incelemek için geçen hafta sonu video konferans yoluyla bir acil durum toplantısı düzenledi. Kurumun virüsle savaşmak, mevcut riskleri ve tedavileri daha kapsamlı bir şekilde incelemek için önümüzdeki hafta maymun çiçeği üzerine ikinci bir küresel toplantı yapacak.

Etiketler : dsö maymun çiçeği virüs dünya sağlık örgütü
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