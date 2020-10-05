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05 Ekim 2020 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 20:12:00

DSÖ: En iyi tahminle dünya nüfusunun yüzde 10'u Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Kaynak: AA

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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Şu andaki en iyi tahminlerimiz bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölüm oranlarında Avrupa ile Doğu Akdeniz bölgelerinde tırmanış gözlemlendiğini belirterek, "Şu andaki en iyi tahminlerimiz bize küresel nüfusun yaklaşı yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." dedi.

Ryan, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlaşan, DSÖ Yönetim Kurulu'nun toplantısı "Kovid-19 ile mücadale özel oturumu"da konuştu.

Salgının dünya genelinde bölgeden bölgeye farklıklar gösterdiğini anlatan Ryan, Kovid-19 vakalarının Güneydoğu Asya bölgesinde tırmanışta olduğunu, Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgesinde de ölümlerin artmaya başladığını belirtti.

Ryan, salgında Batı Pasifik ve Afrika'daki durumun ise şu an çok daha olumlu olduğunu aktardı.

"Şu andaki en iyi tahminlerimiz bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüse yakalanmış olabileceğini söylüyor." uyarısında bulunan Ryan, salgın rakamlarının ülkeden ülkeye, kırsal bölgeler ve farklı gruplar arasında farklılar gösterdiğine işaret etti.

Ryan, "Tüm bunların anlamı dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun risk altında olduğudur. Pandeminin evrilmeye (değişmeye) devam edeceğini biliyoruz. Ancak şu anda bulaşımı bastırmaya ve hayat kurtarmaya yarayan araçlara sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bunlar bizim emrimizde." ifadesini kullandı.

Dünyanın çok zorlu bir döneme girdiğini vurgulayan Ryan, virüsün dünyanın pek çok noktasında yayılmaya devam ettiği uyarısını yaptı.

780 MİLYON KİŞİ KOVİD-19 TAŞIYOR OLABİLİR

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 43 bin 206 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 509 bin 32'ye çıktı.

Aynı siteye göre, dünya nüfusu ise 7 milyar 800 milyonu aştı. Ryan'ın açıklamalarına göre, dünyada 780 milyon kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir.

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