Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: 6 ülke birleşip anlaşma imzaladı

Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansla yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'den doğal gaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.

TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA DURANLAR BİR ARAYA GELDİ

Grup, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çıkarma tartışmasında, Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor. Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor.

FİLİSTİN DE FORUM'UN BİR PARÇASI

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin Yönetimi'nin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Yönetimi'nin de Forum'un bir parçası olduğunu söyledi. Steinitz, Forum'un "İsrail için Arap ve ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel işbirliği getirdiğini, tarihte bir ilk olduğunu ve İsrail gazını Ürdün ve Mısır'a ihraç etmek için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığını ve bunun daha başlangıç olduğunu" söyledi.

FRANSA DA BAŞVURU YAPTI

Fransa da Forum'a katılma başvurusu yaparken, ABD ve Avrupa Birliği (AB) gözlemci statüsü talep etti.

(BBC TÜRKÇE)