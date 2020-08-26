Darbeci Hafter'in milisleri Sirte kentinde 1 kabile mensubunu askeri araçla ezerek öldürdü
Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki darbeci Hafter'in milisleri, dün Sirte kentinde kentinde 1 sivili askeri araçla ezerek öldürdü.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milisleri, dün Sirte kentinde 1 sivili askeri araçla ezerek öldürdü.
AA muhabirinin Libya ordu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hafter milisleri, Sirte’deki Kazazife kabilesinden bazı gençleri gözaltına almak isterken arbede çıktı.
Sirte'nin 3 numaralı mahallesinde yaşanan olayda, Hafter güçlerine ait Birleşik Arap Emirlikleri yapımı (BAE) Nimr tipi zırhlı araçla ezilen Nasır Uveydat adlı bir genç hayatını kaybetti.
Olay ve gözaltılar hakkında Hafter güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
Devrik lider Muammer Kaddafi'nin de mensubu olduğu Kazazife kabilesi, ülkenin önde gelen kabilelerinden biri olarak biliniyor.
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