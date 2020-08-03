Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz

Yeni Şafak'ın haberine göre; Darbeci Hafter'in başında bulunduğu sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli grubun sözcüsü Ahmed el Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

"MERHAMET GÖSTERMEYECEĞİZ"

Hafter'in Tarık Bin Ziyad birliğini ziyaret ettiği görüntülerde, "Erdoğan'a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik. Hiçbir Türk'ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum. (Türk askerlerine) Merhamet yok, çünkü hak etmiyorlar. Erdoğan Libya'ya atalarının mirasını aramaya geldi" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.