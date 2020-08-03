Darbeci Hafter'den komik gösteri: Türklere karşı merhamet göstermeyeceğiz
Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan darbeci Halife Hafter, ziyaret ettiği birlikte aklınca Türkiye'ye tehditler savurdu. Yanına aldığı bir avuç asker ve 3-5 tank ile boyunu aşan cümleler sarf eden batı kuklası, "İkinci Türk işgalini kabul etmeyeceğiz ve asla merhamet göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak'ın haberine göre; Darbeci Hafter'in başında bulunduğu sözde Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli grubun sözcüsü Ahmed el Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.
"MERHAMET GÖSTERMEYECEĞİZ"
Hafter'in Tarık Bin Ziyad birliğini ziyaret ettiği görüntülerde, "Erdoğan'a söylüyoruz, atalarınızın mirasını kurşuna çevirdik. Hiçbir Türk'ün bu kahramanların önünde yürüdüğünü görmek istemiyorum. (Türk askerlerine) Merhamet yok, çünkü hak etmiyorlar. Erdoğan Libya'ya atalarının mirasını aramaya geldi" ifadelerini kullandığı duyuluyor.
Libya topraklarındaki Türklerle kendi güçlerinin karşılaşacağını söyleyen darbeci komutan, Libya'da 300 yıl kalan Türklerin "yağmacı ve katil" olarak görüldüğünü savundu.
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