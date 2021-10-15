Çipras'tan ABD ile anlaşmaya sert tepki: Türkiye'ye karşı garantisi yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Söz konusu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD mevcut üslerin dışında ek olarak başka üsler de açabilecek.

Söz konusu anlaşma, muhalefet kanadından 'işgal' ve 'sömürge' şeklinde nitelendirilirken, ana muhalefet partisi SYRIZA'dan çok sert bir açıklama geldi.

SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras, Yunan-Amerikan savunma anlaşmasına sert tepki göstererek, "Bugün imzasıyla birlikte Bay Miçotakis, sömürge sonrası hükümetin Yunan topraklarında süresiz yabancı askeri tesislere izin vere ilk başbakanı oldu." dedi.

Miçotakis'in Dedeağaç'taki askeri tesislerle Amerikan kuvvetlerinin Bulgaristan ve Romanya'ya hızlı bir şekilde nakledilmesi olasılığını sağladığını söyleyen Çipras, 'Böylece Yunanistan, Karadeniz'deki tehlikeli gerilimlerin ön saflarına yerleşiyor. Bu çok ciddi tavizler karşılığında, egemenliğimize saygı konusunda yalnızca genel referanslarımız var." dedi.

Çipras, bununla birlikte anlaşmanın, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı, ABD desteğinin garanti etmediğini söyledi.

'BAĞIMSIZLIK, HAYSİYET VE ULUSAL EGEMENLİĞE UYMUYOR'

Anlaşmadan, 'Bay Miçotakis'in anlaşması' şeklinde söz eden Çipras, 'Öngörülebilir müttefik ve 'Yunanistan'ın ileri batı karakolu' doktriniyle mükemmel bir şekilde uyuyor. Ancak, bağımsızlık, haysiyet ve ulusal egemenlik konusunda 'iki eşit ortak ilkesine uymuyor.' dedi.