VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tuz mağaraları turistlerin ziyaret rotasında!
Venezuela'yı ziyaret eden Bakan Fidan temaslarda bulundu
Gök bilimciler Neptün ve Uranüs etrafında yeni uydular tespit etti
Gümrük Muhafaza ekiplerince 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ve araç ele geçirildi
Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında 52 ülke, Rusya'yı Ukrayna'nın topraklarından çıkmaya çağırdı
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı
24 Şubat 2024 Cumartesi 10:08:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 10:08:00

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.

Etiketler : çin sincan uygur özerk bölgesi deprem
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX