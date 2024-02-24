Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya maddi hasar olmadı.
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