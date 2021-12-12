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12 Aralık 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 09:00:00

Çin'den zehir zemberek açıklama: Tüm ABD kuvvetlerine birden saldırırız

Kaynak: Hürriyet

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ABD ve Çin'in Tayvan konusundaki gerilimi yükseliyor. Son günlerde yaptığı hamlelerle ABD'nin tepkisini çeken Çin bu kez büyük bir gövde gösterisi yaptı.

Çin-ABD ve Tayvan arasında tansiyon yükseliyor. En son olarak ABD'nin yaptığı 'Tayvan'a destek açıklaması' Çin'i adeta çileden çıkardı.

ABD başkanı Joe Biden'ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan, bu hafta Çin'in Tayvan adasını zorla yeniden birleştirmesine "asla" izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD'nin açıklamasına Çin cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Çin'in komünist yöneticilerinin sözcülüğünü yapan Global Times gazetesi adeta tehdit niteliğinde bir uyarı yayınladı.

Gazete, Sullivan'ı 'koca ağzını' kapatmaya davet etti ve 'ülkeniz için daha fazla utanç yaratmaktan kaçınmalısınız. Bu tür tehditlerin inandırıcı değil çünkü ABD Tayvan'ı savunmanın maliyetini ödeyemez' dedi.

TÜM ABD KUVVETLERİNE SALDIRIRIZ

Pekin'in devlet destekli medyası, adada bir savaş çıkması durumunda Çin birliklerinin Tayvan'ı savunmak için gönderilen tüm ABD kuvvetlerine saldıracağı adayı savunmak için tasarlanan Amerikan silahlarını imha edeceğini açıkladı.

13 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Çin, yaptığı tehdidin altını çizmek için Cuma günü Tayvan hava sahasına sekiz avcı uçağı ve iki nükleer yetenekli bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 13 savaş uçağı gönderdi.

13 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Çin, yaptığı tehdidin altını çizmek için Cuma günü Tayvan hava sahasına sekiz avcı uçağı ve iki nükleer yetenekli bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 13 savaş uçağı gönderdi.

Savunma bakanlığı uçakların hepsinin Tayvan'ın 'hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ)' kısa bir giriş yaptığını duyurdu.

Tayvan, hava sahasına uçan tüm uçakların kendilerini tanımlamalarını ve niyetlerini belirtmelerini şart koşuyor.

Çin tarafından gönderilen bombardıman uçakları ve Y-8 casus uçağı, dönmeden önce adanın güney ucundan doğu tarafına doğru çok daha uzun bir rotada uçtu.

Çin aylardır bölgede güç gösterisi yapmak ve Tayvan hükümetini taciz etmek için benzer uçuşlar gerçekleştiriyor.

Global Times'ta yer alan başyazıda "Kimse ABD'nin Tayvan'ı ne pahasına olursa olsun savunmak için gerçek iradeye sahip olduğuna inanmıyor. ABD, ölümcül bir savaş pahasına Tayvan'ı savunmaktan çok uzakta." ifadeleri yer aldı.

Yazıda ayrıca ABD'nin adaya asker göndermesinin 'caydırıcı' olmadığı ve gelen askerlerin sadece kendilerini saldırı altında bulacakları belirtildi.

ABD son dönemde Tayvan'a silah ve asker desteği sağlıyor. Gazete, bu silahların hepsinin Çin Ordusu tarafından imha edileceğini de ekledi.

Resmi olarak ABD'nin Tayvan'a yönelik bir 'stratejik belirsizlik' politikası var. Olası Çin saldırısı durumunda ne yapılacağı net bir şekilde açıklanmıyor.

Başkan Biden, bir röportajında saldırıya uğraması halinde adayı savunmak için ABD güçlerini göndereceğini söyledi, ancak daha sonra yardımcıları yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı.

Etiketler : Çin-ABD Tayvan Sullivan
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