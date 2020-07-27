Çin'den flaş ABD hamlesi!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.

CASUSLUK SUÇLAMASI

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Söz konusu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın 'aniden' alındığı ve haksız olduğu belirtilerek, "Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor" denildi.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE

ABD'nin kararının ardından Çin'in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.

ABD'NİN KARARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.