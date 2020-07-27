  • BIST
    1202.11
  • Dolar
    6,8491
  • Euro
    8,0350
  • Altın
    427,4530
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: İstanbul 1453'te fethedildi Atina bunu bilmeli
Nikotin bağışıklık sistemini saldırganlaştırıyor
ABD'de polis şiddetine karşı devam eden protestolarda 1 kişi vuruldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Kore Savaşı teknik olarak 70 yıldır devam ediyor
İdlib'deki kamplardaki siviller Kurban Bayramı'nda yardım bekliyor
Çıkmaz sokakta Fransa ve Yunanistan nereye kadar?
Fahiş fiyat uygulayan 60 firmaya ceza
Çin'den flaş ABD hamlesi!
Tutuklu ve hükümlülere Kurban Bayramı müjdesi
Endonezya'da Kovid-19 vakası sayısı 100 bini geçti
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor
Kimseye hissettirmeden gözlerimle namaz kılardım"
'Türkiye'nin yeni şampiyonu' Medipol Başakşehir
"İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek"
Dünya markası çantalar Amasya'da üretiliyor
Marmaris'te inanılmaz olay! 7 kez ölümden kurtuldu...
Liverpool milli yıldızın peşinde
TÜİK ve HAK personel alacak
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li bir terörist etkisiz hale getirildi
Fransa ile askeri işbirliğine giden Rumlara tepki: Dikkat edin, bu coğrafyada Türkiye'nin gücü hakim
Uzmanlardan Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarılar
Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor
Çin'de 61, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası görüldü
27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:29:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:39:00

Çin'den flaş ABD hamlesi!

ABONE OL

ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatma kararının ardından Çin'den flaş hamle geldi. Edinilen son dakika gelişmesine göre; Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.

CASUSLUK SUÇLAMASI

ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Söz konusu karar sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın 'aniden' alındığı ve haksız olduğu belirtilerek, "Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor" denildi.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE

ABD'nin kararının ardından Çin'in karşı hamle yaparak Vuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi.

ABD'NİN KARARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER