VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Realtor Turkey, yoluna ‘Realtor Global' olarak devam edecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
ABD'den PKK'ya mesaj: TSK geliyor Kandil'i boşalt!
Konut fiyatları ve kiralar nasıl düşecek?
Çin savaşla tehdit etti: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz
Buray sahnesinde sürpriz teklif
Seke seke kontrole geldi
Birbirlerini sildiler
Kanayan burun tıkanmamalı
Güneş çarpmasına ilk yardım tüyoları
Dondurmayı mutlaka su ile tüketin
Kovid-19'a karşı uyarı: Açık havada da yakın temastan kaçınılmalı
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 04Ağustos
ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu
Kuvvetli yağış geliyor! İstanbul için saat verildi!
Başkan Erdoğan ve Putin 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek
Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak
Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi
NASA: Tonga'daki yanardağ atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak su buharı püskürttü
Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye "Ukrayna tahılı" teşekkürü
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 09:46:00

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Tayvan liderini, 'ulusal davaya ihanet' etmekle suçladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen'i, ulusal davaya ihanet etmekle suçladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti nedeniyle adadaki hükümetin lideri Tsai Ing-wen'i "ulusal davaya ihanet" etmekle suçladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang, ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Kamboçya'da, ABD ile Çin arasında gerilime yol açan ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "demokrasi" bahanesiyle Çin'in egemenliğini ihlal eden kötü niyetli eylemler içinde olduğunu ifade eden Vang, "Tsai Ing-wen'in temsil ettiği, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçler, ABD'nin kuyruğuna takılarak büyük (Çin) ulusal davasının haklılığına ihanet ediyor." dedi.

Vang, söz konusu eylemlerin uluslararası mutabakatı bozamayacağını, Tayvan'ın ana karaya dönüşüne yönelik tarihsel eğilimi değiştiremeyeceğini vurgulayarak, "Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz. Çin'in egemenliğini ihlal eden cezasını bulacaktır." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının önceki gün Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü çağırarak ziyarete dair rahatsızlığını iletmişti.

- "DEMOKRASİNİN KORUNMASI VE SAVUNULMASI" MESAJLARI ÖNE ÇIKMIŞTI

Pelosi'nin ziyaretinde "demokrasinin korunması ve savunulması" mesajları öne çıkmıştı. Temsilciler Meclisi Başkanı, Tayvan lideri ile görüşmesinde, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Tayvan'da ve dünyanın geri kalanında demokrasiyi koruma kararlılığımız değişmemiştir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

82 yaşındaki Pelosi'nin ilkin nisan ayında yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Etiketler : Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ABD CİN TAYVAN
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Plajda bebek sevgisi

Plajda bebek sevgisi
Memleketinde nostalji yolculuk

Memleketinde nostalji yolculuk
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!
Bodrum sözünü yuttu

Bodrum sözünü yuttu
Alman sevgiliye hediye

Alman sevgiliye hediye
Sahneden ekibine sitem

Sahneden ekibine sitem
Sahte hesabı şikayet etti

Sahte hesabı şikayet etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes