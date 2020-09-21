Cezayir ve Katar 'İsrail'le normalleşme' iddialarını yalanladı

Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan röportajında Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'le normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." dedi.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, "Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Orda Doğu sorunu çözülür." ifadesini kullandı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

KATAR, İSRAİL İLE NORMALLEŞME İDDİALARINI YALANLADI

Katar, uluslararası kararlar çerçevesinde, İsrail'in Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumunu teyit etti.

Arap medyasından bazı yayın organlarında, ABDli bir yetkiliye dayandırılan, "Katar'ın İsrail ile normalleşmeyi kabul ettiği" iddialarına yer verilmesi üzerine, Katar Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filistin meselesine yönelik Katar'ın konumunu yanlış aksettiren ve imajını bozmaya yönelik medyada çıkan bazı yanıltıcı kampanyaları görmek üzücü." ifadesine yer verildi.

Katar'ın Filistin meselesindeki duruşunda herhangi bir değişikliğin olmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son verme ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır."

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalı, Katar’ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD’ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamıştı.

Haberde, ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'in "Katar'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasının imzalanmasını kabul ettiği" şeklinde bir iddia yer almıştı ancak ABDli yetkilinin açıklamalarında, "Katar'ın, İsrail ile son normalleşme anlaşmalarını reddettiği, Washington'un bunu anlayış ile karşıladığı ve normalleşme ile ilgili görüşmelerin halen devam ettiği" ifadesine yer verilmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, 14 Eylül'de ABD merkezli yayın organı Bloomberg'e verdiği mülakatta, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söylemişti.

FİLİSTİN, KATAR VE CEZAYİR'İN NORMALLEŞME KARŞITI DURUŞUNU TAKDİR ETTİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Katar'ın İsrail işgalini sona erdirmeye yönelik bağlılığını teyit etmesini takdir etti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Katar Devleti'nin (Filistin meselesine karşı) duruşunu teyit etmesinden dolayı takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uraykat, Katar Dışişleri Bakanlığının "İsrail'in, Filistin topraklarını işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." yönündeki paylaşımını da retweet etti.

Öte yandan, Hamas Hareketi de Cezayir Devlet Başkanı Abdulmecid Tebbun'un İsrail ile normalleşmeye karşı duruşuna yönelik yaptığı açıklamaları takdir etti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas Hareketi, Cezayir Cumhurbaşkanının işgalle normalleşmeye karşı ve Filistin davasını destekleyen açıklamalarını takdir ediyor." ifadelerine yer verdi.

Zuhri, söz konusu açıklamayı, Cezayir'in Filistin davasına olan asil duruşunun bir ifadesi şeklinde değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün yaptığı açıklamada, "Bir tür normalleşme furyası görüyorum. Biz buna katılmayacağız ve kutlamayacağız. Filistin meselesi bizim için ve tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacak." demişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.