VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Facebook'tan büyük skandal! Mesajlar Netflix'le paylaşılmış
BM Raportörü'nden İsrail çıkışı... "Yaptırım uygulanmalı"
Soykırımcı İsrail, 6 ayda 24 bin kadın ve çocuğu katletti
Kuzey Kore'den yeni hipersonik füze testi
ABD-Meksika sınırında düzensiz göç krizi!
"ABD; Moskova'daki terör saldırısını biliyordu"
03 Nisan 2024 Çarşamba 11:13:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 11:13:00

Cameron'a dikkat çeken İsrail sorusu:

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İsrail'e silah satışlarının askıya alınması çağrısında bulundu. Ayrıca Burgon, aralarında İngilizlerin de olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının dün Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etti.

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, aralarında İngilizlerin de olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının dün Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etti.

Milletvekili Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların Gazze'de İngiliz vatandaşlarının öldürülmesinde kullanılıp kullanılmadığının derhal soruşturulmasını talebini içeren mektup yazdı.

WCK'nin, 7 yardım görevlisinin çatışmasızlık bölgesinde seyahat ettiklerini ve konvoylarının Gazze'ye getirilen 100 tondan fazla insani gıda yardımını boşalttıktan sonra vurulduğunu açıkladığını aktaran Burgon, bu saldırının, WCK'nin, hareketlerini İsrail ordusuyla koordine etmesine rağmen gerçekleştiğini kaydetti.

"İNGİLTERE, İSRAİL'E 2015'TEN BU YANA 474 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE ASKERİ İHRACAT LİSANSI VERDİ"

Burgon, hayatını kaybedenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, Gazze'ye yönelik bu tür ölümcül saldırılarda ve hatta İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarında oynayabileceği rol göz önünde bulundurulduğunda, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını neden derhal askıya alması gerektiğinin altını bir kez daha çizmektedir."

İngiltere'nin, İsrail'e 2015'ten bu yana savaş uçakları, füzeler, tanklar, teknoloji, hafif silahlar ve mühimmat bileşenleri dahil en az 474 milyon sterlin değerinde askeri ihracat lisansı verdiğini vurgulayan Burgon, halihazırda Gazze'ye ayrım gözetmeksizin bomba yağdırmak üzere kullanılan F-35 hayalet bombardıman uçağının bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'inin de İngiltere tarafından sağlandığını bildirdi.

Milletvekili Burgon, "Bu son olay ise İngiltere askeri ihracatının İngiliz vatandaşlarına yönelik saldırılarda kullanılmış olabileceği son olaydır." ifadesini kullandı.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

WCK ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Etiketler : ingiltere cameron israil
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX