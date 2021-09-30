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30 Eylül 2021 Perşembe 19:34:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 19:34:00

Çalışanlara aşı zorunluluğu ABD halkını böldü

Kaynak: AA

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ABD'de yapılan bir araştırma, Başkan Joe Biden'ın ülkedeki tüm çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi planının, halkı siyasi görüşlerine göre böldüğünü ortaya koydu.

Associated Press - NORC Kamuoyu Araştırma Merkezinin anketi, halkın yüzde 51'inin Kovid-19 aşısı düzenlemelerini onayladığını, yüzde 34'ünün onaylamadığını, yüzde 14'ün ise fikrinin bulunmadığını gösterdi.

Öte yandan, merkezin yayınladığı bültende, anketin toplumdaki siyasi ayrışmayı da gözler önüne serdiği belirtildi. Buna göre, düzenlemeleri Demokratların yaklaşık dörtte üçü, Cumhuriyetçilerin ise dörtte biri destekledi.

Kovid-19 aşılarının, virüsün yeni varyantlarına karşı koruyucu olduğuna inananların oranı Demokratların yüzde 85'ini, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 54'ünü oluşturdu.

Ayrıca, aşı zorunluluğunu uzaktan çalışanların yüzde 70'i desteklerken, destek oranı ofiste çalışanlar arasında yüzde 46'da kaldı.

Etiketler : Kovid-19 ABD Joe Biden
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