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Binlerce İsrailli asker ve polis engelli kaldı
17 Nisan 2024 Çarşamba 15:25:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 15:25:00

Binlerce İsrailli asker ve polis engelli kaldı

Kaynak: AA

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İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin "engelli duruma düştüğü" bildirildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Çalışma Bakanlığına bağlı Emniyet ve Güvenlik Enstitüsü'nün Mesleki Sağlık Konferansı sırasında ordudaki personelin sağlık durumuyla ilgili bazı veriler paylaşıldı.

Haberde İsrail ordusunun rehabilitasyon biriminin 7 Ekim'den bu yana her gün yaklaşık 60 engelli olmak üzere 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin engelli hale geldiğini tespit ettiği aktarıldı.

Verilere göre, engelli kişilerin yaklaşık yüzde 60'ında ampütasyon da dahil olmak üzere uzuv yaralanmaları ve yaklaşık yüzde 10'unda organ yaralanmaları bulunuyor.

Haberde, ordu ve güvenlik mensuplarının 7 Ekim'den bu yana yüksek strese maruz kalma oranının yüzde 78'lik artışla yüzde 43,5'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Etiketler : israil asker gazze
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