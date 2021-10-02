VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
Darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!
Drift caddesine kabartmalı şerit
Ölüm yıl dönümünde anıldı
Bakan Varank'tan CHP'li Salıcı'ya Ruhani dersi
Müşterilerinin kripto paraları çalındı
Olağanüstü yetkileri elinde toplamasına izin verilmedi
Taş devrine yolculuk
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama
Yay enerji dolacak, Boğalar şanslı döngüde... Haftalık burç yorumları
Gripsavar baharat çorbası
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı
"Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık"
ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor
İstanbul'da 39 ilçede aynı anda başladı! Didik didik aradılar
Aykut Kocaman istifa etti
02 Ekim 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 10:03:00

Bilgisayar korsanları Coinbase müşterilerinin kripto paralarını çaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kripto para borsası Coinbase, bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığını bildirdi.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Coinbase'in saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği bildirim metnini paylaştı.

Söz konusu bildirimde, siber saldırının mart ile 20 Mayıs arasında gerçekleştiği, bilgisayar korsanlarının hesaplara erişmek ve Coinbase ile ilişkili olmayan kripto cüzdanlarına para aktarmak için şirketin SMS ile doğrulama güvenlik sürecindeki bir açıktan yararlandığı aktarıldı.

Coinbase hesabına erişilmesi için üçüncü tarafların müşterilerin hesabıyla ilişkili e-posta adresi, şifre ve telefon numarasını bilmesi ve kişisel e-postalarına girmesi gerektiği belirtilen bildirimde, bu bilgilere nasıl erişildiğinin henüz belirlenemediğini, bu tür eylemlerde genellikle oltalama yönteminden yararlanıldığı ifade edildi.

Bildirimde, en az 6 bin Coinbase müşterisinin hesaplarından para çekildiği kaydedildi.

Olayın fark edilmesiyle SMS ile hesap kurtarma protokollerinin güncellendiği, hesapların kontrolünün yeniden kazanılması ve kaybedilen fonların geri ödemesi için müşterilerle birlikte çalışıldığı bildirildi.

Etiketler : coinbase siber saldırı kripto cüzdan kripto para oltalama yöntemi bilgisayar korsanları
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Chloe'ye haksızlık yapıldı

Chloe'ye haksızlık yapıldı
Serdar'ı dilenciye benzetti

Serdar'ı dilenciye benzetti
Pazardan giyiniyor

Pazardan giyiniyor
Evlilik için çok erken

Evlilik için çok erken
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Teoman ikiledi

Teoman ikiledi
Fahriye'nin kurtları

Fahriye'nin kurtları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER