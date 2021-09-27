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27 Eylül 2021 Pazartesi 22:55:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 22:55:00

Biden üçüncü doz aşısını oldu

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ABD Başkanı Joe Biden, 'destek dozu' olarak nitelendirilen üçüncü doz koronavirüs aşısını Beyaz Saray'da kameraların önünde oldu.

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da kameraların karşısında 'destek dozu' olarak nitelendirilen üçüncü dozu yaptırdı.

Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini söyledi.

"AŞISIZLARIN SALGINI"

Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını" yorumunda bulundu.

Etiketler : Kovid-19 ABD Başkanı Joe Biden
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