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11 Ağustos 2020 Salı 17:12:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 17:12:00

Beyrut Limanı patlamasında can kaybı 171'e çıktı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta limanda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan,Beyrut Acil Durum Müdürü Rick Brennan ile görüşmesi sırasında Beyrut Limanı'ndaki can kayıplarına dair gazetecilere konuştu.

Şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığını dile getiren Hasan, şiddetli patlama sonucu hala kayıp durumundaki kişilerin sayısını 30-40 olarak aktardı.

Hasan, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Lübnan'a yapılan tıbbi yardımların listesini ordudan teslim aldıklarını söyleyen Hasan, söz konusu tıbbi yardımların ihtiyaç gereği ülkedeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını ifade etti.

BEYRUT LİMANI YENİDEN FAALİYETLERİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'nda yeniden faaliyetlerin başlaması için yolların temizlendiği ve gümrük ofislerinin oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, yarın itibariyle çalışmaların başlayabileceğine dikkat çekildi.

Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi çalışmaları kapsamında önceki gün 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı bilgisi paylaşılmıştı.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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