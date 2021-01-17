  • BIST
    1524.49
  • Dolar
    7,4627
  • Euro
    9,0240
  • Altın
    437,8100
İstanbul
-2 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray'ı boşaltıyorlar: Trump ailesinin yeni adresi belli oldu
YPG'li terörist ABD'de örgüt kurarken yakalandı
İstanbullular için kar uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek?
Başkan Erdoğan'dan kar paylaşımı
Dünya matematik şampiyonu Hakkari'den
Barınaklardaki köpek sayısı pandemide arttı
El ele verip 33 çocuğu ısıttılar
Protezine kavuştu sıra yuva bulmakta
Omzundan alınan dokuyla yeni yüz yapıldı
'Daha sonra oku' özelliği yolda
Meksika'da dilek tuttu
Özel hayata kaçamak cevap
Pastasında hayalleri var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 550 yeni vaka tespit edidi
Angela Merkel'in partisinin genel başkanı Armin Laschet oldu
Başkan böyle duyurdu: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye
WhatsApp'tan son dakika "güncelleme" kararı... Geri adım attı
Rum liderden eğlence masasında itiraf
Meteoroloji uyarmıştı! Başladı...
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Tam 220 kişi...
ABD'den terör örgütü YPG itirafı
Mektubun detayları ortaya çıktı
Aşı nasıl çabuk bulundu, Türkiye kaçıncı sırada...
17 Ocak 2021 Pazar 11:35:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 11:35:00

Beyaz Saray'ı boşaltıyorlar: Trump ailesinin yeni adresi belli oldu

ABONE OL

ABD'nin yeni seçilen başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi Beyaz Saray'ı boşaltmaya devam eden Donald Trump, Miami'ye yerleşmeye hazırlanıyor.

ABD'de başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump Beyaz Saray'ı boşaltıyor. Trump ailesi Miami’den 32 milyon dolara aldığı eve yerleşmeye hazırlanıyor.

Başkan ve First Lady Melania Trump’ın, Florida eyaletinin Miami kenti yakınlarındaki Palm Beach’te yer alan Mar-a-Lago golf kulübündeki konutlarına yerleşeceği belirtiliyor. Eşi Jared Kushner ile birlikte başkan babasının danışmanlığı görevini yürüten Ivanka Trump’ın, aralık ayında, Miami’den 32 milyon dolara (yaklaşık 240 milyon TL) gayrimenkul aldığı basına yansımıştı.

Trump’ın en büyük oğlu Trump Jr. ile sevgilisi Kimberly Guilfoyle’nin de Florida’ya yerleşmeye karar verdiği bildirildi. Trump’ın küçük kızı Tiffany de erkek arkadaşıyla Miami’de ev arıyor.

Etiketler : trump abd beyaz saray
Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde

Sakiler 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla dünya listesinde
Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu paylaştı!
Cem Özer 20 yıl sonra radyoda

Cem Özer 20 yıl sonra radyoda
Gülben Ergen'den samimi açıklamalar! 'Negatif insanlara hayatımda yer yok'

Gülben Ergen'den samimi açıklamalar! 'Negatif insanlara hayatımda yer yok'
Bensu Soral'dan samimi açıklama: Eşim beni her türlü beğenir

Bensu Soral'dan samimi açıklama: Eşim beni her türlü beğenir
Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı

Derya Tuna pandemi döneminde mutfağa sardı
Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş

Hera Aslan'dan detoks sonrası şehre dönüş
Mehmet Aslantuğ'un sokak tarzı dikkat çekti!

Mehmet Aslantuğ'un sokak tarzı dikkat çekti!
Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi ile tanışın

Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi ile tanışın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER