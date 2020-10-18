18 Ekim 2020 Pazar 09:08:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 09:08:00
Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 yeni koronavirüs vakası
Kaynak: DHA
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Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 115'e ulaştı.
Belçika’da son 24 saatte 10 bin 964 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 213 bin 115’e yükseldi. Ülkede 33 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 392’a ulaştığı açıklandı.
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