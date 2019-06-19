19 Haziran 2019 11:06 | Çarşamba
Belçika, 2 PKK'lı teröristi tutukladı
Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı
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