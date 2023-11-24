Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti

İspanya'da Barselona Belediye Meclisi, Barcelona en Comu partisinin girişimi ve Katalonya Sosyalist İşçi Partisi (PSC) ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partilerinin desteğiyle belediye bünyesinde alınan kararla İsrail ile ilişkilerini kesti.

Karar metninde, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana, Batı Şeria'da sivil halka uygulanan şiddet son bulana, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene ve Hamas'ın esir tuttuğu İsrailliler serbest bırakılana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerin askıya alındığı duyuruldu.

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Barselona Belediyesinin aldığı kararda ayrıca, "Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın, gıda, su, yakıt, ilaç, sağlık malzemesi gibi ihtiyaçlarını garanti edecek insani yardımların ulaştırılması, uluslararası insan haklarına aykırı olabilecek her türlü ekonomik ve finansman işlemlerinin durdurulması, Filistin topraklarındaki kolonileşme ve işgalin sona erdirilmesi, kalıcı ve adil barış getirilmesi" talep edildi.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM"



Belediye Meclisi'nde yapılan oturumda konuşan Barcelona en Comu lideri Ada Colau, "Bu bir savaş değil, soykırım. Başbakan Pedro Sanchez'in de dediği gibi tahammül edilemez bir durum. Ve eğer tahammül edilemeyecek bir haldeyse eyleme geçmek zorundayız. Dünyanın en güçlü ordularından birinin bombardımanlarıyla Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor." dedi.

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Colau'nun Barselona Belediye Başkanı olduğu dönemde, geçtiğimiz şubatta alınan kararda, İsrail'in Filistin'e karşı sistemsel ayrımcılık (apartheid) uyguladığı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1998'de Tel Aviv ile yapılan kardeş şehir protokolü askıya alınmıştı.

Ancak 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Jaume Colboni'nin (PSC'den) inisiyatifiyle bu karar iptal edilmişti.