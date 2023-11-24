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İspanya'dan Filistin çıkışı: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak
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24 Kasım 2023 Cuma 18:58:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 18:58:00

İspanya'dan Filistin çıkışı: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

Kaynak: AA

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin'de yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de Mısır'da temaslarda bulundu.

Mısır'da basına açıklamalarda bulunan Sanchez, İspanya'nın kısa zamanda Filistin devletini tanıyacağının işaretini verdi.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuştu.

Sanchez, geçen hafta İspanya Meclisinde hükümetinin güvenoyu oturumunda yaptığı konuşmada da yeni kurulan hükümetin önceliklerinden birinin Filistin devletinin tanınması olacağını söylemişti.

"Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici"

Bu görüşünü dünkü görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da ileten Sanchez, ayrıca "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak Gazze'deki insanlık felaketinin acil olarak durdurulması gerektiğini" vurgulamıştı.

"Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acılar dehşet verici." ifadesini kullanan Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

İsveç 2014'te Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olurken, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta, AB üyelikleri öncesinde bu adımı atmıştı.

Etiketler : AB AVRUPA BİRLİĞİ FİLİSTİN İSPANYA İSRAİL
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