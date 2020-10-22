Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan

Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Hem karadan hem de havadan Ermeni cephelerini abluka altına alan Azerbaycan ordusu, bölgenin kurtarılması için var gücüyle çaba mücadele ediyor.

Azerbaycan ordusunun envanterindeki önemli silahlardan biri olan Orbiter 1K kamikaze İHA'arına yeni bir isim verildi: "İti Qovan" yani "iti kovan."