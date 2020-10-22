Azerbaycan ordusunun kamikaze İHA'sı: İti Qovan

Azerbaycan'dan Ermenistan'a Kamikaze İHA mesajı: İti Kovan
Azerbaycan ordusu, üretim lisansına sahip olduğu Orbiter 1K kamikaze ihalarını yeniledi, ismini değiştirdi. Üretim tesisinden yayınlanan görüntülerde insansız hava aracının kanatlarına, cihaza verilen isim olan "İti Kovan" adının verildiği görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Karabağ'daki Ermeni askerlerinin kaçışları için "iti kovar gibi kovduk" ifadelerini kullanmıştı.
Azerbaycan, 30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Hem karadan hem de havadan Ermeni cephelerini abluka altına alan Azerbaycan ordusu, bölgenin kurtarılması için var gücüyle çaba mücadele ediyor.
Azerbaycan ordusunun envanterindeki önemli silahlardan biri olan Orbiter 1K kamikaze İHA'arına yeni bir isim verildi: "İti Qovan" yani "iti kovan."
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