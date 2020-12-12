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Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
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12 Aralık 2020 Cumartesi 21:11:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 21:11:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Kaynak: AA

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Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Etiketler : Ermenistan Dağlık Karabağ ateşkes Azerbaycan Savunma Bakanlığı
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