Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçin'e girdi
Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçin iline girdiği bildirildi.
Ermenistan sınırında bulunan Laçin, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçin koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.
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