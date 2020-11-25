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25 Kasım 2020 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 00:13:00

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi.

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Etiketler : Azerbaycan kelbecer işgal ermenistan
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