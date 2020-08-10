Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov’un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.