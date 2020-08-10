Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:44:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 10:44:00
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret, Bakan Bayramov’un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurtdışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacaktır. Ziyaret sırasında, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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