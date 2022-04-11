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11 Nisan 2022 Pazartesi 23:14:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 23:15:00

Avusturya Başbakanı: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor

Kaynak: AA

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini" aktardı.

Başbakan Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.

Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

"PUTİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK"

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul'daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek" şeklinde konuştu.

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Savaşın başlamasından itibaren Putin ile görüşen ilk Avrupalı başkan iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.

Etiketler : Nehammer Moskova putin rusya
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