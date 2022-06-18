"Ana gündem Finlandiya ve İsveç"

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18 Haziran 2022 Cumartesi 22:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 22:30:00

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin ana konusu Finlandiya ve İsveç olacak

Kaynak: AA

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 28-30 Haziran'da Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin ana konusunun Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusu olacağını bildirdi.

Madrid'de partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) bir etkinliğinde konuşan Albares, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımı Madrid zirvesinin ana konusu olacak." dedi.

Albares, zirvenin, "NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı, 40 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının Madrid'de olacağını, büyük bir lojistik zorluğun olduğu böyle bir zirveyi her ülkenin organize edemeyeceğini kaydetti.

Etiketler : NATO isveç finlandiya türkiye ispanya
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