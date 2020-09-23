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23 Eylül 2020 Çarşamba 13:54:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 14:09:00

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalardan askerlerini çek

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Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz sonrası Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan, Merkel yönetimi tarafından uyarıldı. Almanya, Atina yönetiminin adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.

Türkiye ile Yunanistan arasından yaşan NAVTEX gerilimiyle birlikte Ege'deki adaları silahlandırmaya devam eden Yunanistan'a Almanya'dan uyarı geldiği öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Merkel, Miçotakis'ten Ege'deki adalardan Yunan askerlerini çekmesini istedi.

Yeni Şafak'ın Yunanistan'daki ESTIA gazetesine dayandırdığı haberinde, "Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN BİR TEHDİT

Uluslararası hukuka göre gayri askeri statüde yer alması gereken adalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit durumunda.

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