Başörtülü kadına oy kullandırmadılar

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29 Eylül 2021 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 11:14:00

Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi.

Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerde skandal bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Anayasal hakkı için sandığa giden seçmene başörtüsü ile oy kullanamayacağı söylendi. Genç kadın, durumu ilgili makamlara şikayet ettikten sonra oyunu kullanabildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Almanya'da, Anayasa ile güvence altına alınmış inanç hürriyeti ve oy kullanma hakkı, pazar günü yapılan seçimlerde ortaya çıkan bir skandalla yara aldı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA OY KULLANDIRMADILAR

Genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Olay, Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında yaşandı. Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi.

Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİLER

Arkadaşlarının Bergheim Belediyesine haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı.

Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi.

Müslüman kadına, her şeyin bir "yanlış anlaşılma" olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenler olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu.

Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve yüz yüze görüşmek isteğini iletti.

Etiketler : almanya seçim başörtüsü oy
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