  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
AK Parti'den İsveç'teki çirkin provokasyona sert tepki: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç
Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahalesi
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Çin'den ABD'ye tehdit gibi uyarı: Askeri kaza çıkabilir
Avrasya ülkelerinde salgında son durum
Koronada tespit vaka sayısı dünya genelinde 25 milyonu aştı
Dışişleri'nden, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İngiltere'den Kovid-19 uyarısı! Vakalar tekrar artıyor
Bodrum'da mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı
Beşiktaş 3 futbolcusunu kiralık gönderdi
Bakan Varank açıkladı: Bugün herkes Türkiye'nin geldiği noktayı görecek
Diyarbakır'da koronavirüs kararı: Düğünlerde 2 polis olacak
Bakan Soylu'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili flaş açıklama
Giresun'daki sel felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor! Bakan Soylu bölgede...
MSB'den flaş paylaşım: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Çin'de restoran binası çöktü en az 13 kişi hayatını kaybetti
Koronada tespit vaka sayısı dünya genelinde 25 milyona yaklaştı
İstanbul'da müthiş tören... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan robotlu açılış
ABD'den Hafter'e darbe: ABD hukuk devletinin yanındadır
Bakü'de, Türk ordusu Azerbaycan'da kal sloganları
Türk Yıldızları, gökyüzüne şanlı bayrağımızı nakşetti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Türkiye, kararlılığını göstermeye deva ...
Acı haber! Ağrı'da 2 askerimiz şehit oldu
29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:13:00

Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahalesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs önlemlerinin protesto edildiği gösteri düzenlendi. Protestoya, polis müdahale etti.

"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi, kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.

Ardından Friedrich Caddesi'ndeki yürüyüş, göstericilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.

Polisin bu kararını kabul etmeyen göstericiler, yasaklanmasına rağmen oturma eylemiyle gösteriyi sürdürdü.

Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösterileri, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, yasaklamıştı.

Fakat Berlin İdare Mahkemesi, bu protesto gösterisinin düzenlenmesine izin vermişti.

Kovid-19 vaka sayısının en son nisan ayında görülen yüksek seviyelere ulaşmasının ardından Berlin hükümeti maske takma gibi salgın önlemlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Ülkede süpermarket gibi maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde bu kuralı ihlal edenlere 50 avro ceza uygulanacağı duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER