Scholz, BAE Devlet Başkanı ile görüştü... Gündem: Gazze

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07 Şubat 2024 Çarşamba 20:56:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 20:56:00

Almanya Başbakanı Scholz, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü: Gündem: Gazze

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumun ele alındığı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, Scholz ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Scholz ve Al Nahyan, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin ve Filistinlilere malzeme sağlanmasının önemli ölçüde iyileştirilmesine acil ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

Alman hükümetinin İsrailliler ve Filistinlilerin barış ve güven içinde yaşamaları için iki devletli çözümü doğru bir perspektif olarak gördüğünü teyit eden Scholz, BAE'nin oynadığı önemli arabulucu rolünden ve İsrail ile ilişkilerinde normalleşmeye gitmesinden dolayı Al Nahyan'a teşekkür etti.

Almanya Başbakanı ve BAE Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bölgesel olarak yayılmasının önlenmesinin önemli olduğu konusunda da mutabık kaldı.

Görüşmede Almanya ile BAE arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.

Etiketler : Olaf Scholz Muhammed bin Zayid Al Nahyan Gazze durumu
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