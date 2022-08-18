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Alman ekonomisinin can damarı olan nehirler kuraklık nedeniyle çekiliyor
18 Ağustos 2022 Perşembe 13:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 13:20:00

Alman ekonomisinin can damarı olan nehirler kuraklık nedeniyle çekiliyor

Kaynak: AA

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Kuraklık ve sıcak hava şartları nedeniyle Alman ekonomisinin can damarı olan nehirlerdeki su seviyesinde rekor düşüşler nedeniyle büyük tonajlı yük gemilerindeki aksamalar, ekonomi çevrelerinde endişe yaratıyor.

Ülkenin en uzun nehri olan ve aynı zamanda ekonomi için en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri, kuraklıktan en çok etkilenen su yollarından biri.

Kovid-19 salgını ve Avrupa'da süren Rusya-Ukrayna savaşıyla dar boğaza giren tedarik zinciri, Avrupa'da baş gösteren kuraklıkla nehir seviyelerindeki düşüşler nedeniyle ekonomi çevrelerince endişeyle izleniyor.

Su seviyesinin düşmesiyle Ren Nehri'nde bazı feribot seferleri iptal edildi, ağır tonajlı kargo gemilerinin yükleri azaltıldı, bu da taşımacılık maliyetlerini artırdı.

VAHŞİ YAŞAM İÇİN DE SORUN

Ren Nehri'nin giderek kuruyan nehir yatağı, yalnızca nakliye için değil vahşi yaşam için de sorun yaratıyor.

Uzmanlar yılan balığı, alabalık ve çipura yavrularının inziva alanlarından yoksun hale geldiğini, kuşların da bu durumdan ötürü acı çektiğini belirtiyor.

Hessen Balıkçılar Derneğinden Karl Schwebel, yerel basına yaptığı açıklamada, balık yavrularının saklanabileceği kaya dipleri ve ağaç köklerinin açığa çıkması nedeniyle bazı yılan balığı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, sığ sular nedeniyle balıkların avcılar için kolay hedef durumuna geldiğini ifade etti.

SU YOLLARI ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ

Büyük nehirler ve kanallar olmak üzere ülkede yaklaşık 7 bin 350 kilometre federal su yolu bulunuyor.

Ren Nehri, "dünyanın en işlek su yollarından biri" olarak biliniyor.

Federal Alman İç Deniz Taşımacılığı Birliği verilerine göre, Almanya'da kayıtlı yaklaşık 2 bin gemi ile yaklaşık 10 bin kargo gemisi, Avrupa'daki nehirlerde hareket halinde bulunuyor.

Etiketler : alman ekonomisi kuraklık sıcaklık nehirler
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