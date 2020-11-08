Gözün aydın olsun gardaş Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığı müjdesini verdi.

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

İşgalci Ermenistan'a karşı sonuna kadar direneceklerini vurgulayan Aliyev, "Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz." dedi.

"HOCALI KURBANLARININ KANI YERDE KALMADI"

Aliyev, işgalci Ermenistan'a karşı kazanılan bu önemli zaferi duyururken şu sözleri kullandı:

"Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."



KİMSE BİZİ DURDURAMAZ

Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Hala çatışmalar devam ediyor. Ermenistan yönetimi, geri çekilmezse sonuna kadar devam edeceğiz. Dünyada kimse bizi durduramaz.

HANİ SİZİN YENİLMEZ ORDUNUZ

Ermenistan dünya ülkelerinden yardım istiyor. Hani sizin yenilmez ordunuz? Bütün lafları yalan. Yenilmez ordu, Azerbaycan ordusudur. Hepsini vurup dağıttık.

İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Ermenistan ordusunu mahvettik. Düşmanı kovduk, kovmaya devam edeceğiz"

"28 YIL SONRA ŞUŞA'DA EZAN SESİ DUYULACAK"

Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.