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30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:50:00

Aktivist Tamika Mallory canlı yayında isyan etti: Yağmacılığı sizden öğrendik

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ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu nefessiz kalarak yaşama veda eden George Floyd adına protesto gösterileri devam ediyor. Ülkenin birçok noktası yakıp yıkılırken, olayın yaşandığı Minneapolis'te pek çok tanınmış isim bir araya geldi. Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory kameraların karşısına geçerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD’de George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesinin ardından tepkiler sürerken, olayın yaşandığı Minneapolis’te pek çok tanınmış isim bir araya geldi. Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, oyuncu Jamie Foxx ve aktivist Tamika Mallory kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

''YAĞMACILIĞI, ŞİDDETİ SİZDEN ÖĞRENDİK''

Özellikle Mallory’nin yaptığı konuşma büyük etki yaratırken, sosyal medyada da büyük yankı buldu.

İşte Mallory’nin defalarca paylaşılan konuşmasında kullandığı ifadeler:

“Eğer Target’ı yaktılarsa umurumda değil. Target bizimle birlikte sokakta olup haklarımızı savunmalıydı. AutoZone, Philando Castile arabasında vurulduğunda neredeydi? İnsanları kışkırtıp camları kıran ve binaları ateşe veren kişilere para ödeyip aramıza salıyorsunuz.

Gençler karşılık veriyorlar, öfkeliler! Bunu durdurmanın kolay bir yolu var. Polisleri tutuklayın, onlara suçlama yöneltin. Sadece Minneapolis’tekileri değil. İnsanlarımızı öldüren Amerika’nın her yerindeki tüm polisleri suçlayın. İşinizi yapın.

Söylediğinizi yapın ve bu ülkeyi olması gerektiği gibi herkes için özgür hale getirin. Siyahi insanlar özgür değil ve bundan yorulduk. Bize yağmalamadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizlersiniz. Amerika siyahi insanları yağmaladı. Buraya geldiklerinde Amerikan Yerlileri’ni yağmaladılar.

Yağmacılığı sizden öğrendik. Şiddeti sizden öğrendik. Eğer bizden daha iyisini bekliyorsanız, önce siz bunu yapın!”

NE OLMUŞTU?

Minneapolis kentinde yaşanan olayda 46 yaşındaki George Floyd elleri arkadan kelepçelenmiş olmasına rağmen boynuna bir polisin diziyle baskı yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmaya çalışılırken hayatını kaybeden Floyd'un cinayetine karışan dört polis memuru daha önce görevden alınmıştı. Floyd'un boynuna bastıran polis memuru Derek Chauvin ise bugün tutuklanmıştı.

SON 3 YILDA 690 SİYAHİ ÖLDÜ

Öte yandan Floyd, ABD'de son 3 yılda polis tarafından öldürülen 690'ncı siyahi oldu. Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayın yaşandığı Minneapolis kentinde yağmalamalar ve kundaklamalar yaşanırken, Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı.

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