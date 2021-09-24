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24 Eylül 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 10:29:00

Afrika SİHA için Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Akşam

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SİHA'da Türkiye artık ilk tercih. Askeri haber sitesi Africa Intelligence, SİHA için rotanın Türkiye'ye döndüğünü yazdı

Africa Intelligence, Türkiye'nin Afrika kıtası genelinde hem öncelikli silah ihracatçısı haline geldiğini hem de bu alandaki etkisini genişlettiğini yazdı.

Sitedeki haberlere göre söz konusu SİHA alımı olduğunda Türkiye artık İsrail'den de önce kapısı çalınan ülke konumunda. 15 Eylül tarihli "Tel Aviv, Rabat'in kamikaze drone'lar üretmesine yardımcı olabilir" başlıklı haberde Fas Krallığı'nın Kamikaze drone'lar için İsrail Havacılık Endüstrileri (IAI) ile görüşme halinde olduğu ancak Türkiye'nin önceliği elde ettiği belirtildi.

Haberde "Fas, acil SİHA ihtiyacını karşılamak için öncelikle Türkiye'ye döndü. Kral 6. Muhammed'in ordusu Türkiye'nin Baykar firmasından 13 Bayraktar-TB2 SİHA'sı sipariş etti" denildi.

Etiketler : Africa Intelligence Türkiye Afrika kıtası SİHA alımı İHA DRONE
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