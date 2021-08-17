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17 Ağustos 2021 Salı 11:01:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 11:01:00

Afganistan'ı terk eden Eşref Gani'nin Umman'da olduğu ortaya çıktı

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Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ortaya çıktı.

Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus "Lenta" yayını, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan'a hiç iniş yapmadığını duyurdu.

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre, Gani'yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman'a gitmiş.

İddialara göre Eşref Gani'nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyor.Umman'dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre ise Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.

Etiketler : Eşref Gani AFGANİSTAN KABİL UMMAN
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