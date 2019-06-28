Afganistan'da çatışma: 8 ölü
Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının ardından, çıkan çatışmada 8 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesinde polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi.
Daykundi Valisi Sayed Enver Rahmati, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kacran'ın Padagak köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından, çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Rahmati, 16 polisin de yaralandığını belirtti.
Rahmati, çatışmada ayrıca 8 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 3 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
(AA)
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