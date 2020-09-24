Uluslararası Kriz Grubu'ndan AB'ye Türkiye tavsiyesi: Bedeli ağır olur

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili raporda, Avrupa Birliği’ne, Türkiye konusunda yaptırım yerine diyalog yollarını tercih etmesi tavsiye edildi. Raporda olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağına dikkat çekildi. “Doğu Akdeniz’de Gerilim Nasıl Azaltılır” başlığıyla hazırlanan raporda, taraflara bazı uyarılar yapıldı. Raporda, Doğu Akdeniz’deki gerilim nedeniyle Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin de gündemde olduğu belirtildi ve 1-2 Ekim tarihlerine ertelenen Avrupa Birliği zirvesi öncesi diyalog çağrısı yapıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Doğu Akdeniz’deki olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağına vurgu yapılan rapor şu uyarılarla son buldu: ”Doğu Akdeniz’deki herhangi bir ihtilafın maliyeti yüksek olacaktır. Enerji yatırımını bozacak, Transatlantik güvenliği zayıflatacak ve Türkiye’yle AB arasındaki hayati bağlara zarar verecektir.”

ORUÇ REİS YENİ GÖREV İÇİN HAREKETE HAZIR

Doğu Akdeniz’deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos’ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı’ndan önceki sabah ayrıldı. Cihazlar için test yapan Oruç Reis yeniden limana döndü.