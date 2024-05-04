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04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 13:45:00

ABD'li Senatör Sanders: Filistin'e destek gösterisi düzenleyen öğrencileri destekliyorum

Kaynak: AA

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ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ülkedeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin'e destek gösterilerinin diğer üniversitelere yayılmasının ardından sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

Sanders, 1962'de Chicago Üniversitesinde ırkçı politikaların sona ermesi için oturma eylemlerine katıldığını ve gözaltına alındığını anımsatarak "Gazze'deki savaşı protesto eden öğrencileri görmekten gurur duyuyorum. Barışçıl ve kararlı kalın. Siz tarihin doğru tarafında yer alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş; kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.

Etiketler : abd senatör bernie sanders filistin öğrenci eylem
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