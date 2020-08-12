AB'den 8 ülkeye Kovid-19'la mücadele için 2 milyar 650 milyon avro destek
Kaynak: AA
AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele için aralarında Ürdün, Ukrayna'nında olduğu 8 ülkeye toplam 2 milyar 650 milyon avroluk mali destek verecek.
AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 8 ülkeye mali destek sağlanması için mutabakat muhtırasında uzlaşıldığını açıkladı.
Arnavutluk'a 180 milyon avro, Gürcistan'a 150 milyon avro, Ürdün'e 700 milyon avro, Kosova'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların yolsuzlukla mücadele ve çeşitli reformların yerine getirilmesi gibi şartlara bağlı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Bosna Hersek ve Tunus'la da benzer mutabakat muhtıraları müzakerelerinin sürdüğü belirtildi.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.
AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
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