  • BIST
    1528.99
  • Dolar
    7,2161
  • Euro
    8,5947
  • Altın
    404,8330
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurda girmeye çalışan terörist yakalandı
MSB paylaştı! Türkiye ve ABD gemileri Doğu Akdeniz'de
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'
İletişim Başkanı Altun'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan, Menfi ve Dibeybe ile görüştü
Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu
Yunan casustan çarpıcı itiraf: "Türkiye hamleleriyle bizi alt etti"
ABD'li isimden 15 Temmuz itirafı: "Taktiksel hata yaptık"
Devlet Bahçeli'den Nevruz mesajı
Kilis'e atılan roketlerin hesabı soruldu!
Japonya'daki büyük depremin ardından tsunami uyarısı
Aliyev, Nevruz ateşini Şuşa'da yaktı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kıskıvrak yakalandı
ASELSAN'dan İHA'lara yerli çözüm
Bakan Dönmez duyurdu... İlk sondaj Nisan'da
Biden uçağa binerken 3 kez düştü
Türkiye'yi kana bulayacaklardı... Ele geçirildi
Twitter, Türkiye'de temsilci atayacak
Son Dakika... Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Elma sirkesiyle kilolar gitti
Virüsü hafif atlattı
20 Mart 2021 Cumartesi 21:51:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 21:51:00

ABD'den F-35 itirafı! 'Maliyeti 2 milyar dolar arttı'

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Sayıştayı tarafından Kongre'ye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirildi.

Raporda Pentagon ve Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarının "Block 4" yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planını takip edemediklerine ve "gerçekçi olmayan programın" 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık 20 yıldır süren ve şimdiye kadar 398 milyar dolara mal olan programa ilişkin raporda, Lockheed Martin ve Savunma Bakanlığının daha önceki gecikmeleri de yansıtacak şekilde F-35 savaş uçaklarının gelecekteki teslimatlarına ilişkin tahminlerini güncellemediği vurgulandı.

"F-35 programı üç yıldan fazla bir süredir Block 4'ün geliştirilmesinin içinde ancak planlandığı gibi yeni yetenekler sunmadı. Program, planlandığı şekilde mevcut en son verilere dayanmıyor ve ulaşılabilir değil." tespitine yer verilen raporda, F-35 programının satın alma, bakım ve on yıllar sürecek operasyonları içeren yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık "yaşam döngüsü" maliyetine ilişkin endişelere işaret edildi.

Raporda Block 4 programının halihazırda tahmini maliyetinin 14 milyar dolar olduğu ve bunun ABD ordusundaki kara, deniz ve hava kuvvetleri edinim programlarından daha pahalıya geldiği kaydedildi.

Etiketler : ABD F35 savaş uçakları block 4
Sinan baba olmak istiyor

Sinan baba olmak istiyor
Final yok, ekranlara devam!

Final yok, ekranlara devam!
Pandemi öykülerini yazdı

Pandemi öykülerini yazdı
Kürke talep olmazsa biter

Kürke talep olmazsa biter
Set arasına buse

Set arasına buse
Belgelerle konuşacağım

Belgelerle konuşacağım
Evladım gibi sevmiştim

Evladım gibi sevmiştim
27 değil 17 gibi!

27 değil 17 gibi!
Üç yıl sonra raflarda!

Üç yıl sonra raflarda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER